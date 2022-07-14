Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов следующий сезон проведёт в «Рубине» на правах аренды, сообщают пресс-службы обоих клубов.

Минувший сезон 24-летний футболист провёл в «Уфе» на правах аренды. В составе башкирского клуба Саплинов не сумел отметиться результативными действиями в 20 проведённых встречах. Ранее игрок также защищал цвета «Ротора», «Балтики», «Сокола» и «Энергомаша».

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ и «Рубин», и «Уфа» не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. Свой стартовый матч в новом сезоне казанцы проведут 17 июля против «Родины». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.