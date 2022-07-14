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Первая лига

«Рубин» арендовал игрока «Ростова» официально

14 Июля 2022 • 17:05 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов следующий сезон проведёт в «Рубине» на правах аренды, сообщают пресс-службы обоих клубов.

Минувший сезон 24-летний футболист провёл в «Уфе» на правах аренды. В составе башкирского клуба Саплинов не сумел отметиться результативными действиями в 20 проведённых встречах. Ранее игрок также защищал цвета «Ротора», «Балтики», «Сокола» и «Энергомаша».

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ и «Рубин», и «Уфа» не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. Свой стартовый матч в новом сезоне казанцы проведут 17 июля против «Родины». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
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