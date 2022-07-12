Ловчев высказался о прибытии Дзюбы в «Рубин»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал приезд Артёма Дзюбы на сборы «Рубина».

«Удивляет ли меня, что лучший нападающий России тренируется в ФНЛ? В «Спартаке» его тренироваться не пустят. Предложили «Рубин», хотя думаю, что и вариант с подписанием контракта возможен», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 33-летний форвард прибыл в расположение казанского «Рубина» для набора физической формы. Речи о контракте не идет, Дзюба будет тренироваться под наставничеством Леонида Слуцкого до тех пор, пока не найдет новую команду для продолжения карьеры.