Фамейе — о Слуцком: «С хорошим чувством юмора, безумный, великолепный»

Новичок «Рубина», нападающий Джоэль Фамейе поделился мнением о главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

Ганский футболист отметил весёлый характер и мотивацию российского специалиста. По мнению Фамейе, Слуцкий умеет находить подход к игрокам.

«Слуцкий знает, когда нужно работать, а когда можно расслабиться. Когда нужно быть серьёзным, а когда можно и пошутить. С хорошим чувством юмора, безумный, великолепный. Вот такими словами я бы его охарактеризовал», — приводят слова Фамейе РИА Новости.

Фамейе перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» в прошлом месяце. Контракт форварда с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает ганца в 1,2 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше ФНЛ 25-летний нападающий провёл 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.