Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Фамейе — о Слуцком: «С хорошим чувством юмора, безумный, великолепный»

06 Июля 2022 • 11:21 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Новичок «Рубина», нападающий Джоэль Фамейе поделился мнением о главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

Ганский футболист отметил весёлый характер и мотивацию российского специалиста. По мнению Фамейе, Слуцкий умеет находить подход к игрокам.

«Слуцкий знает, когда нужно работать, а когда можно расслабиться. Когда нужно быть серьёзным, а когда можно и пошутить. С хорошим чувством юмора, безумный, великолепный. Вот такими словами я бы его охарактеризовал», — приводят слова Фамейе РИА Новости.

Фамейе перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» в прошлом месяце. Контракт форварда с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает ганца в 1,2 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше ФНЛ 25-летний нападающий провёл 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Джоэль Фамейе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН РОДИНА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
11:21 · Россия. ФНЛ
Фамейе — о Слуцком: «С хорошим чувством юмора, безумный, великолепный»
05 Июля
20:10 · Россия. ФНЛ
Слуцкий ответил на вопрос о будущем Самошникова
19:54 · Россия. ФНЛ
Слуцкий: «Рубин» не является гиперфаворитом
19:35 · Россия. ФНЛ
Слуцкий — о Дзюбе: «Я не буду ничего говорить»
19:21 · Россия. ФНЛ
«Рубин» надолго потерял Йевтича
16:09 · Россия. ФНЛ
Муллин: Цель? В мае повесить золотые медали на грудь
16:02 · Россия. ФНЛ
«Легион-Динамо» предложит контракт Хабибу
15:59 · Россия. ФНЛ
Муллин: Слуцкий — тренер со статусом
15:52 · Россия. ФНЛ
Муллин: За секунду согласился перейти в «Рубин»
15:12 · Россия. ФНЛ
«Факел» заявил «Волгоград-Арену» резервным стадионом в РПЛ слухи
15:08 · Россия. ФНЛ
Йевтич — о «Рубине»: «Сейчас нужно вернуться в РПЛ, всё будет нормально»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Стукалов назвал самое сильное качество Агаларова
14:34 · Россия. ФНЛ
Евсеев — о невозможности оформить Fan ID: «И как теперь на футбол попасть?»
07:09 · Россия. ФНЛ
Лучшие бомбардиры ФНЛ последних пяти сезонов
04 Июля
11:16 · Россия. ФНЛ
«Уфа» повесила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
Все новости
Рекомендуем