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Первая лига

«Рубин» победил, Слуцкий прокомментировал успех

18 Июля 2022 • 00:56 Комментировать
Рубин
2:0
Родина Москва
окончен

Казанский «Рубин» начал новый сезон в Первой лиге с победы над клубом «Родина», забив в ее ворота два мяча. Оба записал на свой счет Джоэль Фамейе - сперва в конце первой половины матча, а затем в начале второго тайма. Леонид Слуцкий, наставник казанского клуба, доволен победой. Он считает, что «Рубин» заслужил подобный исход матча.

- Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка! Низкий поклон, не устаю это повторять. Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы, - заявил Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.

Во втором туре «Рубин» сыграет в гостях с «Енисеем».
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Рубин 2:0 Родина Москва
окончен Волгарь 1:0 Акрон 3.05 3.35 2.35
окончен Арсенал Тула 3:2 СКА-Хабаровск
окончен Шинник 0:2 Краснодар-2 2.18 3.60 3.15
окончен ФК Кубань 2:0 Уфа
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