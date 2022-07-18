«Рубин» победил, Слуцкий прокомментировал успех

Казанский «Рубин» начал новый сезон в Первой лиге с победы над клубом «Родина», забив в ее ворота два мяча. Оба записал на свой счет Джоэль Фамейе - сперва в конце первой половины матча, а затем в начале второго тайма. Леонид Слуцкий, наставник казанского клуба, доволен победой. Он считает, что «Рубин» заслужил подобный исход матча.

- Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка! Низкий поклон, не устаю это повторять. Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы, - заявил Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.

Во втором туре «Рубин» сыграет в гостях с «Енисеем».