Экс-игрок «Рубина»: Беленов? Два хороших вратаря — это круто для казанцев

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе вратаря Александра Беленова в казанскую команду.

«Не знаю планов «Рубина» по поводу вратарей, может, они кого-то продают, поэтому и рассчитывают на опытного голкипера», — приводит слова Попова Betonmobile.

По мнению эксперта, у «Рубина» будет длинный сезон с множеством перелетов. Поэтому Александр Беленов и другой голкипер Юрий Дюпин вряд ли будут проводить все матчи из-за тяжелого графика, но два хороших вратаря — это круто для «Рубина».

Ранее стало известно, что Александр Беленов прибыл в расположение казанского клуба и тренируется со всеми игроками.