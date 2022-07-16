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Экс-игрок «Рубина»: Беленов? Два хороших вратаря — это круто для казанцев

16 Июля 2022 • 18:55 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
Через 21 ч. 38 мин.

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе вратаря Александра Беленова в казанскую команду.

«Не знаю планов «Рубина» по поводу вратарей, может, они кого-то продают, поэтому и рассчитывают на опытного голкипера», — приводит слова Попова Betonmobile.

По мнению эксперта, у «Рубина» будет длинный сезон с множеством перелетов. Поэтому Александр Беленов и другой голкипер Юрий Дюпин  вряд ли будут проводить все матчи из-за тяжелого графика, но два хороших вратаря — это круто для «Рубина».

Ранее стало известно, что Александр Беленов прибыл в расположение казанского клуба и тренируется со всеми игроками.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Беленов Алексей Попов Юрий Дюпин
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