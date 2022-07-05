Йевтич — о «Рубине»: «Сейчас нужно вернуться в РПЛ, всё будет нормально»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился ожиданиями от грядущего сезона, в котором казанцам предстоит сыграть в ФНЛ.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона швейцарский футболист провёл в греческом АЕКе на правах аренды. После возвращения в «Рубин» футболист отметил серьёзные изменения в составе казанской команды, которые не мешают ему поддерживать хороший контакт со всеми партнёрами.

«Из старой команды осталось 3-4 человека. Мне тоже нужно было познакомиться с каждым, почувствовать себя и друг друга на поле. Сейчас нужно вернуться в Премьер-лигу. Это самое главное. Всё будет нормально», — приводит слова Йевтича пресс-служба «Рубина».

В минувшем сезоне за АЕК и «Рубин» Йевтич провёл в общей сложности 24 матчей, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.