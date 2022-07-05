Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Йевтич — о «Рубине»: «Сейчас нужно вернуться в РПЛ, всё будет нормально»

05 Июля 2022 • 15:08 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился ожиданиями от грядущего сезона, в котором казанцам предстоит сыграть в ФНЛ.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона швейцарский футболист провёл в греческом АЕКе на правах аренды. После возвращения в «Рубин» футболист отметил серьёзные изменения в составе казанской команды, которые не мешают ему поддерживать хороший контакт со всеми партнёрами.

«Из старой команды осталось 3-4 человека. Мне тоже нужно было познакомиться с каждым, почувствовать себя и друг друга на поле. Сейчас нужно вернуться в Премьер-лигу. Это самое главное. Всё будет нормально», — приводит слова Йевтича пресс-служба «Рубина».

В минувшем сезоне за АЕК и «Рубин» Йевтич провёл в общей сложности 24 матчей, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дарко Йевтич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН РОДИНА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
15:12 · Россия. ФНЛ
«Факел» заявил «Волгоград-Арену» резервным стадионом в РПЛ слухи
15:08 · Россия. ФНЛ
Йевтич — о «Рубине»: «Сейчас нужно вернуться в РПЛ, всё будет нормально»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Стукалов назвал самое сильное качество Агаларова
14:34 · Россия. ФНЛ
Евсеев — о невозможности оформить Fan ID: «И как теперь на футбол попасть?»
07:09 · Россия. ФНЛ
Лучшие бомбардиры ФНЛ последних пяти сезонов
04 Июля
11:16 · Россия. ФНЛ
«Уфа» повесила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
07:30 · Россия. ФНЛ
Главные трансферы Первой лиги перед стартом нового сезона
00:41 · Россия. ФНЛ
Гаглоев вернулся в «КАМАЗ»
03 Июля
16:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА неожиданно перешёл в «Балтику» официально
14:02 · Россия. ФНЛ
«Алания» подписала контракт с Чочиевым
13:17 · Россия. Премьер-лига
Осинов-младший рассказал, когда дебютирует в РПЛ эксклюзив
02 Июля
12:09 · Россия. ФНЛ
«Шинник» подписал контракт с Маклаковым
09:46 · Россия. ФНЛ
Агент высказался о будущем Жамалетдинова и Камилова в «Уфе»
00:28 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» укрепил состав тремя защитниками и нападающим
00:14 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» усилился двумя новичками
Все новости
Рекомендуем