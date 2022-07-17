​«Рубин» потерял Самошникова из-за травмы – игрока связывали с «Зенитом» и ЦСКА

В воскресенье «Рубин» начал путь в сезоне Первой лиги матчем против «Родины». Защитник казанской команды Илья Самошников провёл на поле всего четверть часа. После этого Леониду Слуцкому пришлось менять Самошникова из-за полученной им травмы.

Степень серьёзности травмы Ильи Самошникова пока неизвестна. Наверняка какие-то комментарии на этот счёт Леонид Слуцкий даст на пресс-конференции после игры.

Отметим, что Илью Самошникова в летнее трансферное окно слухи связывали с «Зенитом» и ЦСКА. 24-летний защитник специалистами портала transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.