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Первая лига

​«Рубин» потерял Самошникова из-за травмы – игрока связывали с «Зенитом» и ЦСКА

17 Июля 2022 • 19:31 Комментировать
Рубин
2:0
Родина Москва
окончен

В воскресенье «Рубин» начал путь в сезоне Первой лиги матчем против «Родины». Защитник казанской команды Илья Самошников провёл на поле всего четверть часа. После этого Леониду Слуцкому пришлось менять Самошникова из-за полученной им травмы.

Степень серьёзности травмы Ильи Самошникова пока неизвестна. Наверняка какие-то комментарии на этот счёт Леонид Слуцкий даст на пресс-конференции после игры.

Отметим, что Илью Самошникова в летнее трансферное окно слухи связывали с «Зенитом» и ЦСКА. 24-летний защитник специалистами портала transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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