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Хван Ин Бом не станет возвращаться в «Рубин»

16 Июля 2022 • 00:19 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Корейский хавбек Хван Ин Бом не станет возвращаться в казанский «Рубин», который по итогам прошлого сезона вылетел из высшей лиги российского футбола. Еще весной корейский футболист приостановил действие контракта с «Рубином» до лета, несмотря на то, что он рассчитан до 2023 года. Сейчас, оценив обстановку, он решил не возвращаться в Казань.

Хван Ин Бом перебрался в «Рубин» летом 2020 года, подписав трехлетнее соглашение с клубом. Уже через неделю после подписания контракта он дебютировал в составе клуба, а в следующем матче забил и первый гол в составе российского клуба, отличившись в игре Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хван Ин Бом
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