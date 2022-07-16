Хван Ин Бом не станет возвращаться в «Рубин»

Корейский хавбек Хван Ин Бом не станет возвращаться в казанский «Рубин», который по итогам прошлого сезона вылетел из высшей лиги российского футбола. Еще весной корейский футболист приостановил действие контракта с «Рубином» до лета, несмотря на то, что он рассчитан до 2023 года. Сейчас, оценив обстановку, он решил не возвращаться в Казань.

Хван Ин Бом перебрался в «Рубин» летом 2020 года, подписав трехлетнее соглашение с клубом. Уже через неделю после подписания контракта он дебютировал в составе клуба, а в следующем матче забил и первый гол в составе российского клуба, отличившись в игре Кубка России.