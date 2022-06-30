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«Енисей» арендовал защитника «Рубина»

30 Июня 2022 • 15:04 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Защитник «Рубина» Иван Савицкий перешёл в «Енисей» на правах аренды, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

В минувшем сезоне 19-летний Савицкий провёл за основную команду «Рубина» лишь одну игру в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Также на счету футболиста шесть проведённых матчей в составе молодёжной команды казанского клуба, в которых он отдал две результативные передачи.

Сообщается, что «Енисей» сможет выкупить Савицкого по истечении срока арендного соглашения.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Рубин» занял 15-место, вылетев в ФНЛ, где и проведёт следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Енисей Иван Савицкий
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РУБИН РОДИНА МОСКВА
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