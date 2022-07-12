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Червиченко: Дзюба может остаться в «Рубине»

12 Июля 2022 • 21:28 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал будущее форварда Артёма Дзюбы.

«Может ли Дзюба остаться в «Рубине», если не найдёт себе клуб? Смотря какой контракт предложит «Рубин». Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, не многие клубы хотят видеть Дзюбу в своем составе. Потому что у 33-летнего игрока приличные финансовые запросы.

Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги на правах свободного агента. Он защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Андрей Червиченко
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