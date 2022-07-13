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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Рубина» Лисакович интересен двум клубам РПЛ

13 Июля 2022 • 10:31 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в клубе РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, белорусский форвард не хочет выступать в Первой лиге, куда «Рубин» вылетел по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги. Сообщается, что две команды из первой восьмёрки РПЛ уже контактировали с представителями Лисаковича на предмет возможного трансфера.

Действующий контракт Лисаковича с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 1,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне белорус провёл в составе «Рубина» и «Локомотива» в общей сложности 33 матча, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин РПЛ Виталий Лисакович Трансферы футбола - лето 2022
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