Нападающий «Рубина» Лисакович интересен двум клубам РПЛ

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в клубе РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, белорусский форвард не хочет выступать в Первой лиге, куда «Рубин» вылетел по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги. Сообщается, что две команды из первой восьмёрки РПЛ уже контактировали с представителями Лисаковича на предмет возможного трансфера.

Действующий контракт Лисаковича с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 1,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне белорус провёл в составе «Рубина» и «Локомотива» в общей сложности 33 матча, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.