Тарханов: «Поражение ЦСКА ничего не значит»

Известный российский специалист Александр Тарханов призвал не делать далеко идущих выводов из поражения московского ЦСКА в игре против любительского клуба 2DROTS. По его мнению, армейцы настроились на товарищеский матч и действовали на поле соответствующим образом.

- Это поражение ЦСКА ничего не значит. Это товарищеская игра, ясно что такого настроя не было, - цитирует слова Тарханова издание «Спорт день за днем».

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА сразится на выезде с воронежским «Факелом». Это случится второго апреля.