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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин отреагировал на поражение ЦСКА от команды Медиалиги

25 Марта 2023 • 18:44 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о результате товарищеского матча между ЦСКА и 2DROTS. Как известно, команда Владимира Федотова неожиданно проиграла представителю Медиалиги со счётом 1:2.

По мнению Уткина, этим результатом команда из Медиалиги смогла вдохновить многих людей.

«2DROTS вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА. И они показали не то чтоб класс, они показали, как надо пользоваться шансом. Не карьерным. Шансом для простого - ну, почти простого - парня сыграть на полном стадионе. Этого ведь может больше не быть, поэтому именно сегодня давайте зажжем, ребят? В этот день покажем все, что умеем. Какие молодцы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

ЦСКА на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. За шесть дней до матча с 2DROTS команда Владимира Федотова обыграла в чемпионате России «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Уткин 2DROTS
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