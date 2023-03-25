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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч ЦСКА против 2DROTS собрал больше зрителей, чем матч против «Зенита»

25 Марта 2023 • 20:46 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

В субботу ЦСКА проводил домашний товарищеский матч против команды 2DROTS из Медиалиги. Игру на «ВЭБ Арене» посетили 15,5 тысячи зрителей. Об этом рассказывает телеграм-канал «Крысева | Терлецкий» со ссылкой на информацию из клуба.

Таким образом, матч ЦСКА против 2DROTS собрал больше зрителей, чем недавний матч ЦСКА против «Зенита». Тогда на трибунах присутствовали почти 10 тысяч человек.

Стоит сказать, что матчи чемпионата России можно посещать только при наличии электронного паспорта болельщика. После внедрения этой системы посещаемость игр существенно снизилась.

Напомним, что ЦСКА проиграл 2DROTS на своём поле со счётом 1:2.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва 2DROTS
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