​ЦСКА по ходу второго тайма «горит» команде Медиалиги со счётом 0:2

В воскресенье ЦСКА проводит товарищеский поединок против команды 2DROTS, которая представляет Медиалигу. В средине второго тайма московские «армейцы» пропустили от достаточно скромного соперника во второй раз, и теперь на табло горит счёт 0:2. Конечно, такой текущий результат не может не удивлять, учитывая разность в классе команды.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между ЦСКА и 2DROTS можно в текстовой трансляции, которую организовывает портал LiveResult.

Добавим, что после двадцати туров ЦСКА располагается на пятой позиции в таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч чемпионата «армейцы» проведут 2 апреля – против «Факела».