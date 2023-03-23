Непомнящий: «Травма Дивеева может сильно отразиться на ЦСКА»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о травме защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Травма Дивеева может сильно отразиться на ЦСКА. С Игорем в защите был полный порядок», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0) и был заменён на 33-й минуте.

Отметим, что по ходу текущего месяца Дивеев вернулся в строй «армейцев» после серьёзной травмы, полученной им ещё в сентябре прошлого года.

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл за ЦСКА 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. После 20 туров российского чемпионата «красно-синие» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.