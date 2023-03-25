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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев сообщил, когда будет готов вернуться на поле

25 Марта 2023 • 17:39 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своём восстановлении.

«Думаю, что за три-четыре недели восстановлюсь и буду играть. Я не доволен, что так мало играю. Решаю в своей голове, почему так много травм», — заявил Дивеев в эфире трансляции на Кинопоиске.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 20 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков. В предстоящем матче «армейцы» сыграют с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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