Бывший игрок ЦСКА Дуду Сеаренсе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что с удовольствием посетил бы товарищеский матч между «армейцами» и 2DROTS.

- О матче с командой блогеров я первый раз слышу, ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру. А так, я бы с радостью посетил Москву, всегда говорил, что очень люблю этот город и ЦСКА.

- Следите за выступлениями команды?

- Вижу результаты, знаю, что выиграла команда у «Зенита», рад этому. ЦСКА всегда должен думать только о первом месте, желаю клубу чемпионства! — сказал Дуду.

Товарищеская встреча между ЦСКА и медийной командой 2DROTS состоится 25 марта, стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по мск.