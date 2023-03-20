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Дуду: «ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру с 2DROTS» эксклюзив

20 Марта 2023 • 18:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
2DROTS
25.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Дуду Сеаренсе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что с удовольствием посетил бы товарищеский матч между «армейцами» и 2DROTS.

- О матче с командой блогеров я первый раз слышу, ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру. А так, я бы с радостью посетил Москву, всегда говорил, что очень люблю этот город и ЦСКА.

- Следите за выступлениями команды?

- Вижу результаты, знаю, что выиграла команда у «Зенита», рад этому. ЦСКА всегда должен думать только о первом месте, желаю клубу чемпионства! — сказал Дуду.

Товарищеская встреча между ЦСКА и медийной командой 2DROTS состоится 25 марта, стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дуду Сеаренсе 2DROTS
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ЦСКА МОСКВА 2DROTS
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