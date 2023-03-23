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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бийол: «Зайнутдинов сможет заиграть в Серии А»

23 Марта 2023 • 23:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
2DROTS
25.03 16:00

Полузащитник «Удинезе» Яка Бийол высказался о своём бывшем одноклубнике по ЦСКА Бактиёре Зайнутдинове.

«Думаю, что он очень хороший игрок и он сможет заиграть в Серии А. Жду его там!» — цитирует Бийола Meta-ratings.kz.

В текущем сезоне 24-летний Зайнутдинов принял участие в 19 матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Трудовой договор футболиста с командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

После 20 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Яка Бийол Бактиёр Зайнутдинов
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