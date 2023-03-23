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Агент Дивеева: «Не думаю, что травма Игоря скажется на переговорах о новом контракте»

23 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
2DROTS
25.03 16:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, скажется ли травма 23-летнего футболиста на переговорах с московским клубом о продлении контракта.

Напомним, Дивеев получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Ранее Ерёмин сообщил, что восстановление футболиста займёт около месяца.  

«Я не думаю, что травма Игоря скажется на переговорах о новом контракте. Как травма может сказаться? Переговоры ведутся перманентно», — цитирует Ерёмина Sport24.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне защитник провёл за «армейцев» 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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