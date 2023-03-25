​ЦСКА пропустил от 2DROTS на 10-й минуте

В субботу ЦСКА проводит товарищеский матч с командой 2DROTS из Медиалиги. Несмотря на серьёзную разницу в классе, именно 2DROTS удалось забить быстрый гол. Представители Медиалиги соорудили взятие ворот после подачи справа с углового.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между ЦСКА – 2DROTS во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший официальный матч команда Владимира Федотова проведёт 2 апреля – против «Факела».