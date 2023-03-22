На матч ЦСКА и 2DROTS придут минимум 10 тысяч зрителей

На показательный матч столичного ЦСКА и медиафутбольного клуба 2DROTS придут минимум 10 тыс. болельщиков. А всего в московском клубе надеются, что смогут собрать на трибунах «ВЭБ Арены» и 20 тыс. зрителей. Об этом в эфире шоу «Это медиафутбол, бро!» сообщили форвард ЦСКА Фёдор Чалов и Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям «красно-синих».

Гости программы отметили, что на стадион в большом количестве пойдут и активные фанаты «армейцев» - на фан-сектор почти распроданы все билеты.

Напомним, что матч ЦСКА и 2DROTS состоится 25 марта на «ВЭБ Арене» в Москве, начало встречи - 16:00.