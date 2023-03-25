Корнеев — о поражении ЦСКА от клуба Медиалиги: «Этот результат, прежде всего, неуважение к себе! Позорище!»

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал поражение «армейцев» в товарищеском матче от медийного клуба 2DROTS (1:2).

«Я считаю недопустимым, когда профессионалы проигрывают любителям! На любом уровне, включая товарищеские игры! Этот результат, прежде всего, неуважение к себе! Позорище!» — заявил Корнеев «Матч ТВ».

Единственный гол в составе ЦСКА забил нападающий Фёдор Чалов, отметившись на 76-й минуте встречи.

2 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент «армейцы» идут на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.