Градиленко: Неудивительно, что ЦСКА проиграл 2DROTS

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался после поражения ЦСКА от клуба Медиалиги 2DROTS (1:2).

«Понимаю, что 2DROTS — это медийная профессиональная команда, которая может дать бой. Но ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом. Поэтому неудивительно, что это произошло», — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в Кубке России регулярно клубы РПЛ проигрывают представителям низших лиг, недооценивая соперника и выставляя полуосновной состав.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 2 апреля в 16:30 по мск.