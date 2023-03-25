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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Градиленко: Неудивительно, что ЦСКА проиграл 2DROTS

25 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался после поражения ЦСКА от клуба Медиалиги 2DROTS (1:2).

«Понимаю, что 2DROTS — это медийная профессиональная команда, которая может дать бой. Но ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом. Поэтому неудивительно, что это произошло», — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в Кубке России регулярно клубы РПЛ проигрывают представителям низших лиг, недооценивая соперника и выставляя полуосновной состав.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 2 апреля в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Градиленко 2DROTS
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