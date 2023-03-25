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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат считает, что профессиональные клубы не воспринимают всерьёз команды Медиалиги

25 Марта 2023 • 19:42 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение ЦСКА в товарищеском матче от медийного клуба 2DROTS (1:2).

«Я не считаю, что победа 2DROTS над ЦСКА — это щелчок по носу профессиональному футболу. Я не думаю, что профессиональные команды всерьез воспринимают команды Медиалиги», — цитирует Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если профессиональный клуб РПЛ будет мотивирован и выставит основной состав, то ни у какой медийной команды не будет шансов на положительный результат.

2 апреля ЦСКА встретится с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Гранат 2DROTS
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