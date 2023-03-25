Гранат считает, что профессиональные клубы не воспринимают всерьёз команды Медиалиги

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение ЦСКА в товарищеском матче от медийного клуба 2DROTS (1:2).

«Я не считаю, что победа 2DROTS над ЦСКА — это щелчок по носу профессиональному футболу. Я не думаю, что профессиональные команды всерьез воспринимают команды Медиалиги», — цитирует Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если профессиональный клуб РПЛ будет мотивирован и выставит основной состав, то ни у какой медийной команды не будет шансов на положительный результат.

2 апреля ЦСКА встретится с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России, начало — в 16:30 по мск.