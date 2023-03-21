Валерий Газзаев: «Возвращение к системе «весна-осень» - это шаг назад»

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев категорически против возможного возвращения российских футбольных лиг к системе «весна-осень».

«Возвращение к старой системе – это абсолютно лишний вопрос, так как в ней нет никаких плюсов. Стоит оставить то, что есть, ведь вся Европа играет по системе «осень–весна». Мы должны быть с ней в едином календаре», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Специалист добавил, что благодаря действующей системе у футболистов есть два полноценных отпуска в сезоне, а не один, как ранее.

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказал диаметрально противоположную точку зрения.