Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Газзаев: «Возвращение к системе «весна-осень» - это шаг назад»

21 Марта 2023 • 20:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
2DROTS
25.03 16:00

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев категорически против возможного возвращения российских футбольных лиг к системе «весна-осень».

«Возвращение к старой системе – это абсолютно лишний вопрос, так как в ней нет никаких плюсов. Стоит оставить то, что есть, ведь вся Европа играет по системе «осень–весна». Мы должны быть с ней в едином календаре», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Специалист добавил, что благодаря действующей системе у футболистов есть два полноценных отпуска в сезоне, а не один, как ранее.

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказал диаметрально противоположную точку зрения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА 2DROTS
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Мы все хотели, чтобы Личка остался в «Оренбурге»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Я за возвращение к системе «весна-осень»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Карсаков выступил за систему «весна-осень»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Валерий Газзаев: «Возвращение к системе «весна-осень» - это шаг назад»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Лучше играть по системе «весна-осень», в июле простаивают поля»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Вернуться к системе «весна-осень» - правильно»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин считает, что игроки «Крыльев» ещё не готовы для сборной России
20:26 · Россия. Премьер-лига
Топич назвал любимых игроков в РПЛ
20:13 · Россия. Премьер-лига
Сборная России прилетела в Тегеран видео
20:04 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Вернуться к системе «весна-осень» невозможно»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Мы соскучились по победам сборной»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «РФС важен диалог с УЕФА и ФИФА»
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что в сборную России стоит приглашать и возрастных игроков
19:24 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В «Зените» абсолютно удовлетворены игрой Кассьерры»
Все новости
Рекомендуем