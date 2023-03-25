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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин отреагировал на поражение ЦСКА от команды Медиалиги

25 Марта 2023 • 19:14 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

ЦСКА проиграл товарищеский матч против команды 2DROTS, которая представляет Медиалигу. Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин дал комментарий по поводу этого матча. По словам Аршавина, встреча ЦСКА с командой Медиалиги не вызвала у него никакого интереса.

«У меня это не вызвало никакого интереса. Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного. Хотите сказать, что 2DROTS может в РПЛ выступать?» - сказал Аршавин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА проиграл 2DROTS с результатом 1:2. Следующий матч – уже официальный – команда Владимира Федотова проведёт 2 апреля. В этот день «армейцы» сыграют против «Факела» на выезде.

Уткин отреагировал на поражение ЦСКА от команды Медиалиги

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Аршавин 2DROTS
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