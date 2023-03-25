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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карвальо не помог: ​ЦСКА сенсационно проиграл команде Медиалиги

25 Марта 2023 • 18:10 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
2DROTS
окончен

В воскресенье ЦСКА провёл товарищеский матч против 2DROTS. Представители Медиалиги добились сенсационной победы на «ВЭБ Арене» со счётом 2:1. В составе московских «армейцев» автором гола стал нападающий Фёдор Чалов. Он отличился уже после двух пропущенных голов команды.

Стоит сказать, что за ЦСКА сыграл бывший футболист Даниэль Карвальо. Он вышел на замену на заключительный отрезок матча.

Теперь ЦСКА будет готовиться к матчу 21-го тура чемпионата России против «Факела». Матч пройдёт в Воронеже в воскресенье, 2 апреля. На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:22DROTS
  11' (0:1)
  65' (0:2)
Чалов Фёдор (1:2) 76'  
Тороп ВладиславМойзесАгапов ИльяЩенников ГеоргийЕрмаков НикитаМухин МаксимЗделар СашаГайич Милан IIIКучаев КонстантинЧалов ФёдорЗаболотный Антон
Запасные: Карвальо ДаниельДивеев ИгорьШайхутдинов ВладимирГурченко ДаниилЛапинский СтаниславНосков ЕгорВиллиан РошаНабабкин КириллАрбузов Ярослав
Сычёв Дмитрий IIСемёнов ВладиславГудаев ДенисСальников Илья IIЛогинов ВадимСкляр Эдамс ВалтерМанаев СтаниславСтепанов Александр РомановичОслоновский ВладиславФартуна БорисЩербак Артём
Запасные: Донсков ИванКрапивников ДаниилСтепанов АлександрТалабко АртемБегларян АртурФролов МаксимБондарь Олег
25 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва 2DROTS
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