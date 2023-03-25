Карвальо не помог: ​ЦСКА сенсационно проиграл команде Медиалиги

В воскресенье ЦСКА провёл товарищеский матч против 2DROTS. Представители Медиалиги добились сенсационной победы на «ВЭБ Арене» со счётом 2:1. В составе московских «армейцев» автором гола стал нападающий Фёдор Чалов. Он отличился уже после двух пропущенных голов команды.
Стоит сказать, что за ЦСКА сыграл бывший футболист Даниэль Карвальо. Он вышел на замену на заключительный отрезок матча.
Теперь ЦСКА будет готовиться к матчу 21-го тура чемпионата России против «Факела». Матч пройдёт в Воронеже в воскресенье, 2 апреля. На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
|11' (0:1)
|65' (0:2)
|Чалов Фёдор (1:2) 76'
Тороп Владислав•Мойзес•Агапов Илья•Щенников Георгий•Ермаков Никита•Мухин Максим•Зделар Саша•Гайич Милан III•Кучаев Константин•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
Сычёв Дмитрий II•Семёнов Владислав•Гудаев Денис•Сальников Илья II•Логинов Вадим•Скляр Эдамс Валтер•Манаев Станислав•Степанов Александр Романович•Ослоновский Владислав•Фартуна Борис•Щербак Артём
25 марта.
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