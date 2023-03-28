Широков — о поражении ЦСКА от 2DROTS: «Нехорошая история для «армейцев»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о поражении ЦСКА от медийного футбольного клуба 2DROTS. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1:2.

«Нехорошая история для ЦСКА. Проигрывать любителям, пусть и несколько ребят там и готовы играть на профессиональном уровне, плохо — тем более, «армейцы» играли практически основным составом», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

По мнению функционера, это нельзя назвать позором, но для профессиональных футболистов — это не очень хорошо.

2 апреля ЦСКА встретится с «Факелом». Матч 21-го тура Российской премьер-лиги пройдет в Воронеже и начнется в 16:30 по мск.