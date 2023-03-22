Агент рассказал о травме Фукса

Маттеус Ассаф, агент защитника «Атлетико Минейро» Бруно Фукса, рассказал о повреждении, которое получил его клиент. Напомним, что права на 23-летнего бразильца принадлежат ЦСКА.

«У Бруно небольшая травма, но он вернётся к следующим матчам», — приводит слова агента «РБ Спорт».

За «Атлетико Минейро» Фукс успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. По окончании текущего года ему необходимо будет вернуться в ЦСКА, цвета которого футболист защищает с 2020 года.

В общей сложности за московскую команду защитник провёл 19 матчей, в которых так же результативными действиями отличиться не сумел. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.