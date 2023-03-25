​Уткин – о словах Аршавина: «Иной раз посмотришь – дурак дураком»

В субботу ЦСКА неожиданно проиграл товарищеский матч против 2DROTS из Медиалиги с результатом 1:2 на родной «ВЭБ Арене». Давая комментарий по поводу результата для ЦСКА, экс-игрок сборной России Андрей Аршавин не увидел в нём ничего страшного. Он привёл в пример товарищеские матчи на сборах, где представители Премьер-лиги нередко уступают куда более скромным командам.

Комментарий по поводу слов Андрея Аршавина дал известный журналист Василий Уткин.

«Вот мозги вроде есть у Андрея Сергеевича, а иной раз посмотришь - дурак дураком. Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатьё, которое бойкотирует [фан,уйди]?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 2 апреля. Команда Владимира Федотова будет играть против «Факела» на выезде. Сейчас «армейцы» занимают пятое место в таблице Премьер-лиги.