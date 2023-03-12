Защитник «Факела» Черов: «За такое поражение от «Спартака» нам не стыдно»

Защитник «Факела» Василий Черов прокомментировал выездное поражение от «Спартака» в минувшую субботу. Матч, напомним, завершился со счётом 3:2 в пользу «красно-белых», но по ходу матча воронежцы отыгрались со счёта 0:2 и долгое время игра проходила при равенстве на табло.

«Обидно пропускать на последних минутах, это расстраивает. Но в остальном мы проявили характер и дали бой в Москве. Считаю, что на ничью точно наиграли. Нам за такую игру не стыдно», - сказал Черов Sport24.

Отдельную благодарность футболист выразил болельщикам «Факела», которые в довольно большом количестве приехали на «Открытие Банк Арену», чтобы поддержать свой клуб.

В следующем туре РПЛ «Факел» дома примет неоднозначный «Сочи» Курбана Бердыева.