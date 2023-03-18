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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марков: «Договорились бороться за каждый участок поля»

18 Марта 2023 • 20:35 Комментировать
Факел
3:0
Сочи
окончен

В двадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева снова потерпел крупное поражение - на сей раз от «Факела». Нападающий воронежской команды Евгений Марков поделился своим мнением о факторах, приведших ко второй победе клуба в текущем сезоне РПЛ. Он считает, что главным фактором стал должный настрой на игру.

- Наш настрой и помощь фанатов, все вместе. Договорились бороться за каждый участок поля, сегодня все получилось, мы очень рады, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Факел» примет дома ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сочи Евгений Марков
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