Марков: «Договорились бороться за каждый участок поля»

В двадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева снова потерпел крупное поражение - на сей раз от «Факела». Нападающий воронежской команды Евгений Марков поделился своим мнением о факторах, приведших ко второй победе клуба в текущем сезоне РПЛ. Он считает, что главным фактором стал должный настрой на игру.

- Наш настрой и помощь фанатов, все вместе. Договорились бороться за каждый участок поля, сегодня все получилось, мы очень рады, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Факел» примет дома ЦСКА.