Бердыев: «Победа «Факела» заслуженная»

В двадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева снова потерпел крупное поражение - на сей раз от «Факела». Наставник «Cочи» считает успех соперника вполне заслуженным, при этом он затруднился выделить какую-либо конкретную причину, приведшую к столь неудачному исходу игры:

- Думаю, что победа «Факела» заслуженная. В защите выступили не очень, но так сложилось, - цитирует слова Бердыева официальный сайт сочинского клуба.

В следующем туре «Сочи» предстоит выездной матч с московским «Динамо», это случится в первый день апреля.