Марков: «Даже не знаю, как это объяснить, сегодня всё получалось, мы большие молодцы»

Лучший футболист матча «Факел» - «Сочи» (3:0) Евгений Марков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это ваш первый выход в стартовом составе команды РПЛ после долгого перерыва, и сразу такое яркое возвращение. Ваши эмоции сейчас?

- Эмоции переполняют, спасибо каждому болельщику, кто пришел. Для нас это очень важно, мы сейчас с ними разделили эту радость, что мы наконец-то с ними выиграли, это очень важно для нас и нашего положения в турнирной таблице. У меня такой вопрос: кто эксперт был?

- Владислав Радимов?

- Ничего себе! Спасибо вам большое, очень приятно.

- Скажите, многие матчи «Факел» вел в счете, но не доводил до победы. Сегодня вы довели дело даже до разгрома. Почему получилось именно так?

- Я даже не знаю, как это объяснить, сегодня всё получалось, мы большие молодцы, что сделали сегодня на поле. До игры что наигрывали, все прошло, поэтому мы очень все рады и счастливы.

- Я думал, вы скажете, что это связано с выходом в основе Евгения Маркова. Вы зарешали?

- Нет, зарешали другие, я бегал, боролся.