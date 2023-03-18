Бердыев: «Сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:3).

- Что сегодня случилось с командой?

- Я думаю, что отсутствие Нобоа сказалось, хотя мы предполагали как-то компенсировать. Потеря Дркушича на разминке - это для нас существенно, потому что это для нас определяющий защитник, но ему пока замены нет. Я думаю, что хозяева заслужили победу.

- Сегодня «Сочи» ни разу не ударил в створ ворот. С чем вы это связываете?

- С отсутствием Нобоа, но тем не менее, это не оправдание, нужно было более агрессивно играть впереди.

- Поражение от «Оренбурга» и «Факела» - есть что-то схожее в этих историях?

- Да, есть. Это проигранные единоборства, то есть, если дома в первом тайме мы хорошо играли, то здесь с первых минут первого тайма уже «Факел» навязал борьбу и единоборства, которые мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу.