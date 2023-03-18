Бердыев: «Нобоа в атаке сложно заменить, но есть ребята, которые постараются закрыть эту проблему»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- После результата матча с «Оренбургом» сегодняшняя игра приобретает дополнительное значение для команды?

- Нет, я не думаю. Думаю, что мы проанализировали игру. Безусловно, отпечаток какой-то есть после этой игры. Но в целом готовились так, как и должны были готовиться.

- Сегодня отсутствует Кристиан Нобоа. Как его заменить?

- Кристиана в атаке сложно заменить, но есть ребята, которые суммарно атакующими действиями постараются закрыть эту проблему.

- Помимо Нобоа сегодня еще три изменения в стартовом составе. Чем они вызваны?

- Недельным циклом, те ребята, которые хорошо тренируются, которые готовы к матчу, те и играют сегодня.

- Сегодня нет в заявке Джорджевича. С чем это связано?

- С травмой, к сожалению. Он в неплохой форме находится, но, к сожалению, так.