Заика: «Нелепый гол опять пропускаем, и потом всё у нас сбивается»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:3).

- Что сегодня случилось с вашей командой, почему не получилось не только эту игру провести удачно, но даже по воротам били редко?

- Наверное, всё заключалось в том, что было много борьбы, где-то в первом тайме еще неплохо играли и создавали моменты, подходы были неплохие до пенальти. Нелепый гол опять пропускаем, и потом всё у нас сбивается. Проигрываем борьбу, подборы, и на этом игра заканчивается.

- Вы считаете, что сегодня результат по игре?

- Я бы не сказал, что может. Пусть не 0:3, но на победу сегодня не наиграли.

- Можно ли сравнивать игру с «Оренбургом», где вы уступили 0:4, и сегодняшний матч?

- Не хотелось бы сравнивать, хотелось бы исправлять свои ошибки и двигаться в правильном направлении.