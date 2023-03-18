Заика: «Нелепый гол опять пропускаем, и потом всё у нас сбивается»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:3).
- Что сегодня случилось с вашей командой, почему не получилось не только эту игру провести удачно, но даже по воротам били редко?
- Наверное, всё заключалось в том, что было много борьбы, где-то в первом тайме еще неплохо играли и создавали моменты, подходы были неплохие до пенальти. Нелепый гол опять пропускаем, и потом всё у нас сбивается. Проигрываем борьбу, подборы, и на этом игра заканчивается.
- Вы считаете, что сегодня результат по игре?
- Я бы не сказал, что может. Пусть не 0:3, но на победу сегодня не наиграли.
- Можно ли сравнивать игру с «Оренбургом», где вы уступили 0:4, и сегодняшний матч?
- Не хотелось бы сравнивать, хотелось бы исправлять свои ошибки и двигаться в правильном направлении.
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