Гол Магаля приблизил «Сочи» ко второму подряд поражению

Ближе к концу второго тайма матча 20-го тура РПЛ с «Сочи» «Факел» забил снова. На левом краю штрафной площади Руслан Магаль получил мяч, избавился от опекуна и прицельно пробил в девятку ворот гостей. На табло загорелись цифры 2 и 0. Сочинцы явно не отошли еще от фиаско в прошлом туре в споре с «Оренбургом» (0:2).
Похоже, футболисты Курбана Бердыева по итогам поединка останутся на девятом месте, а их противник до двух баллов сократит отставание от спасительного 12-го места.
Видеотрансляция матча Факел - Сочи
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Протокол игры
|(1:0) Гонгадзе Георгий34'
Свинов Илья•Черов Василий•Морозов Евгений• 69'Калинин Игорь• 53'Альшин Ильнур63' (Магаль Руслан (63') •Рабеи Реда•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Брахими Мохамед•Гонгадзе Георгий•Марков Евгений
Адамов Денис•Юрганов Игорь•Мещанинов Артём•Терехов Сергей• 45'Маргасов Тимофей60' (Сарвели Владислав (60') •Цаллагов Ибрагим•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём60' (Сиссако Мусса (60') •Бурмистров Никита 25'60' (Заика Кирилл (60') •Мелкадзе Георгий•Юсупов Артур
18 марта. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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