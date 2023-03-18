Гол Магаля приблизил «Сочи» ко второму подряд поражению

Ближе к концу второго тайма матча 20-го тура РПЛ с «Сочи» «Факел» забил снова. На левом краю штрафной площади Руслан Магаль получил мяч, избавился от опекуна и прицельно пробил в девятку ворот гостей. На табло загорелись цифры 2 и 0. Сочинцы явно не отошли еще от фиаско в прошлом туре в споре с «Оренбургом» (0:2).

Похоже, футболисты Курбана Бердыева по итогам поединка останутся на девятом месте, а их противник до двух баллов сократит отставание от спасительного 12-го места.