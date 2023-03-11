Пономарёв: «У игроков «Сочи» после победы над ЦСКА закружились головы»

Бывший армеец Владимир Пономарёв прокомментировал сенсационное поражение «Сочи» дома от «Оренбурга» - 0:4.

«Думаю, после того, как сочинцы выиграли у ЦСКА, они сильно расслабились, и думали, что так и дальше пойдет. У них после этого головы закружились, ничего удивительного в таком результате нет», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Ветеран ЦСКА добавил, что «Оренбург» в текущем сезоне обладает крепкой командой, которую он уже много раз видел в деле.

Напомним, что 5 марта в первом весеннем туре РПЛ «Сочи» уверенно обыграли дома ЦСКА – 2:0, решающим в игре стал дубль форварда Луки Джорджевича.