​«Факел» продлил серию без поражений в РПЛ дома

В субботу «Факел» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Сочи» со счётом 3:0. Как мы уже сообщали, воронежцы смогли выиграть матч Премьер-лиги впервые с сентября. Удивительно, но при этом «Факел» продлил серию без поражений на своём поле в чемпионате России до семи матчей. Два из них были выиграны и сразу пять завершились вничью.

Вообще в 13 последних домашних матчах топ-дивизиона (список начинается в 2001 году) «Факел» проиграл дома лишь раз – «Спартаку» 27 августа 2022 года.

В начале апреля «Факел» проведёт следующий домашний матч чемпионата России. Соперником воронежцев будет ЦСКА.