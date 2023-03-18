​«Факел» выиграл матч РПЛ впервые с сентября

В субботу «Факел» отпраздновал неожиданно крупную победу над «Сочи» (3:0) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Это лишь вторая победа «Факела» в нынешнем чемпионате. Первую воронежцы отпраздновали ещё 11 сентября, когда обыграли «Локомотив» (2:0) на глазах своих фанатов.

Таким образом, серия «Факела» без побед в Премьер-лиге в итоге составила 11 матчей.

Следующим соперником «Факела» в чемпионате России будет ЦСКА. Матч пройдёт в начале апреля в Воронеже. На текущий момент «огнеопасные» располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице.