​В составе «Сочи» произошли две замены ещё до матча

В субботу вечером «Сочи» проводит гостевой матч против «Факела» в рамках 20-го тура чемпионата России. Ещё до игры в составе сочинской команды произошли две перестановки. Место в воротах «барсов» занял Денис Адамов, а не Сослан Джанаев. В обороне же Артём Мещанинов заменил Ваню Дркушича. Очевидно, Джанаев и Дркушич получили повреждения на разминке. Подробности будут известны позже, следите за новостями.

Следить за матчем Премьер-лиги России между «Факелом» и «Сочи» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. Открыть счёт в этой игре удалось игрокам воронежской команды.