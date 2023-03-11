Защитник «Сочи» Терехов раскритиковал газон «Фишта»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов раскритиковал газон домашней арены своего клуба – стадиона «Фишт» в Олимпийском паре города Сочи. Там вчера состоялся провальный для сочинцев матч Премьер-лиги с «Оренбургом».

«Было бы неправильно оправдать поражение состоянием поля, но зрители, эксперты и комментаторы видели, в каком состоянии на юге России поле. В +15 градусов должно быть немного стыдно людям, которые готовят такие поля для игры», - цитирует Терехова «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» Курбана Бердыева вчера сенсационно уступил «Оренбургу» - 0:4. А всего неделей ранее эта же команда уверенно разобралась на домашней арене со столичным ЦСКА – 2:0.