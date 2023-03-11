Нобоа: «Бердыев в раздевалке сказал нам, что нужно сделать выводы»

Ветеран РПЛ Кристиан Нобоа, выступающий за «Сочи», поделился словами главного тренера своей команды Курбана Бердыева после поражения от «Оренбурга» с разгромным счётом.

«Бердыев в раздевалке сказал нам, что жалко проиграть такой матч, но нужно сделать выводы и идти дальше. В первом тайме мы были лучше, имели несколько моментов, а «Оренбург» нанес один удар и забил. Во втором тайме у нас был пропущенный быстрый гол», - цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче 19 тура РПЛ «Сочи» сенсационно проиграл «Оренбургу» - 0:4. Победа стала лишь второй выездной для южноуральского клуба в текущем сезоне в чемпионате России.