«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Сочи
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Протокол игры
|(1:0) Гонгадзе Георгий34'
Свинов Илья•Черов Василий•Морозов Евгений•Калинин Игорь•Альшин Ильнур•Рабеи Реда•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Брахими Мохамед•Гонгадзе Георгий•Марков Евгений
Адамов Денис•Юрганов Игорь•Мещанинов Артём•Терехов Сергей• 45'Маргасов Тимофей•Цаллагов Ибрагим•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Бурмистров Никита• 25'Мелкадзе Георгий•Юсупов Артур
18 марта. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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