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«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

18 Марта 2023 • 16:00 Комментировать (1)
Факел
1:0
Сочи
перерыв

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Сочи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Факел - Сочи

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Протокол игры  
Факел1:0Сочи
(1:0) Гонгадзе Георгий34' 
Свинов ИльяЧеров ВасилийМорозов ЕвгенийКалинин ИгорьАльшин ИльнурРабеи РедаЯкимов ВячеславКвеквескири ИраклийБрахими МохамедГонгадзе ГеоргийМарков Евгений
Запасные: Мендель АндрейСмирнов МихаилАкбашев РоманГородовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейМагаль РусланИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
Адамов ДенисЮрганов ИгорьМещанинов АртёмТерехов Сергей  45'Маргасов ТимофейЦаллагов ИбрагимКравцов КириллМакарчук АртёмБурмистров Никита  25'Мелкадзе ГеоргийЮсупов Артур
Запасные: Джанаев СосланСиссако МуссаМиладинович ИванДркушич ВаняЖоаозиньоШипунов ТимофейСарвели ВладиславЗаболотный НиколайЗаика КириллБатырев Амир
18 марта. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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ФАКЕЛ СОЧИ
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Марта 2023 в 16:26
ай уперед соченская! )))
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