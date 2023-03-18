Пятибратов: «Ребята проделали фантастическую работу на поле, и они заслужили похвалу в свой адрес»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (3:0).

- Откройте секрет, что сейчас творилось в раздевалке «Факела» сразу после финального свистка?

- Мы радовались, естественно, потому что ребята проделали фантастическую работу на поле, и они заслужили похвалу в свой адрес. Сразу по горячим следам мы обсудили некоторые моменты, что, наверное, этот матч не нужно воспринимать как нечто из ряда вон выходящее. Это достойная игра, достойный результат. Но в такой ситуации мы не можем долго праздновать. Было обсуждение, было ликование.

- Понятно, что результат просто потрясающий, а что скажете по игре? Это лучшая игра при вас в исполнении воронежского «Факела»?

- Да я не буду так категоричен, что это лучшая игра. Хотелось бы, чтобы лучшие игры были впереди. Но, на мой взгляд, то, что мы сегодня достаточно качественно играли в футбол, это факт.

- Что сегодня стало определяющим фактором победы «Факела»? В чем «Факел» был сильнее «Сочи»?

- Сегодня не было какого-то такого момента, на котором можно сделать акцент. Мы просто хорошо использовали время для подготовки к этому матчу. Дорога после «Спартака» и дорога до Сочи... Мы правильно готовились к игре и с хорошими физическими кондициями просто вышли на этот матч.