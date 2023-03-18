«Сочи» опять разгромлен: команда Курбана Бердыева пропустила три от «Факела»

Воронежский «Факел» и «Сочи» сошлись в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 18 марта на стадионе «Центральный».

«Сочи» в прошлом туре дома получили 0:4 от «Оренбурга» и как будто до сих пор пребывают в прострации от того поражения. Команда Курбана Бердыева прибыла в Воронеж в ранге фаворита, но начала матч очень скромно. За первый тайм «барсы» даже по воротам соперника ни разу не пробили, представляете, насколько серьёзны проблемы. Хотя из важных персон отсутствовал только Кристиан Нобоа.

«Факел», гонимый вперёд полными трибунами, действовал бодрее, но этого тоже не хватало для толковых моментов. Много борьбы, столкновений, дважды медицинская бригада появлялась на поле. «Факел» и «Сочи» не самый яркий футбол выдавали. Но гол в концовке первого тайма всё-таки случился.

Свою роль сыграл небольшой навал воронежцев и суматоха в штрафной площади «Сочи». Цаллагов сыграл неаккуратно, коснувшись мяча рукой, Любимов быстро отсмотрел повтор и указал на «точку». А реализовал пенальти самый активный к тому времени игрок – Георгий Гонгадзе. Пробил он в угол, Адамов сумел кончиками пальцев мяча коснуться, однако этого не хватило для сейва – 1:0.

Второй тайм поначалу стал подобием первого. Максимум борьбы, минимум созидания. Курбан Бердыев на исходе часа игрового времени решился на тройную замену, но Заика, Сиссако и Сарвели ситуацию к лучшему не изменили. А вот «Факел» в концовке прибавил знатно и сумел преподнести один из самых неожиданных результатов в туре.

Свежий Матвей Ивахнов выдал разрезающий пас к левому углу штрафной площади, куда ворвался Руслан Магаль, пробивший затем очень мощно под перекладину – 2:0. Бенефис Ивахнова, вышедшего на 70-й минуте, продолжился и далее. Матвей отметился первым голом за «Факел», воспользовавшись суматохой в штрафной площади и скидкой Якимова на 11-метровую отметку. Точный удар Ивахнова завершил атаку – 3:0.

Окончательно добил «Сочи» Георгий Мелкадзе, за минуту схвативший две жёлтые карточки – за отмашку и неспортивное поведение затем. Вновь разгромлена южная команда Курбана Бердыева, за последние два матча пропустившая (!) 7 голов.