«Факел» повёл в матче с «Сочи», реализовав пенальти

В 20-м туре РПЛ «Факел» принимает «Сочи». Первая треть поединка прошла без голов, после чего хозяева всё же открыли счёт. Просмотрев повторы эпизода, арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Ибрагима Цаллагова - пенальти в ворота сочинцев. К мячу подошел Георгий Гонгадзе и пробил впритирку с правой штангой, вратарь угадал, но все же не выручил.

Счет стал 1:0, «Факел» улучшает шансы на спасение и идет третьим с конца в онлайн-таблице, соперник - девятый.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.