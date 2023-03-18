Магаль: «Домашние игры у нас неплохо получаются»

Защитник «Факела» Руслан Магаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (3:0).

- Забивая первый гол в Премьер-лиге на родном стадионе, какие чувства вы испытали?

- Тяжело описать словами, я не знаю просто, положительные эмоции. Всё. Приятно забивать дома.

- Выходя на замену, какое задание тренера вы получили? Это было удержание счета или больше игра в атаке?

- Нет, активно играть вперед - указание тренера. Всё.

- Болельщикам теперь стоит ожидать такой яркой игры в атаке в каждом матче?

- Будем стараться это делать в каждой игре. Особенно домашние игры у нас неплохо получаются. Где-то немного не везло в прошлых играх, будем стараться радовать в остальных болельщиков, спасибо им, что пришли сегодня, так много. Мы делали всё и порадовали их победой наконец-то.